Азербайджанский принц Мелик-Мамед стал героем "Машиных сказок" в России

В рамках нового сезона анимационного проекта "Машины сказки" представлена вторая серия под названием "Принц Мелик-Мамед", передает Day.Az со ссылкой на Trend. В анимации отражены элементы азербайджанской национальной кухни, традиций и одежды.

"Знаете, что лечит любые болезни лучше уколов и таблеток? Волшебные золотые груши! Правда растут они далеко, и добыть их нелегко. Но принц Мелик-Мамед всё равно отправился за ними, чтобы вылечить своего отца. Ох, и трудно ему пришлось! Смотрите в новой машиной сказке" - говорится в описании к мультфильму на YouTube-канале "Маша и Медведь".

"Машины сказки" - проект, раскрывающий новые стороны Маши (прим. - главная героиня российского мультсериала "Маша и Медведь"). Она рассказывает своим игрушкам известные сказки народов мира в неповторимой детской манере - путая сюжеты и героев и завершая каждую историю неожиданным и остроумным выводом. С точки зрения анимации мультсериал уникален - в нём совмещены 3D CGI технология и 2D Flash анимация, причём каждая шестиминутная сказка нарисована в новом художественном стиле, который никогда не повторяется.