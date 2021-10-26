https://news.day.az/culture/1396172.html Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию композитора Джахангира Джахангирова - ФОТО
Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию композитора Джахангира Джахангирова - ФОТО
ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 100-летию видного азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, выпуск состоит из 8 марок в форме небольшого листа. Почтовая марка напечатана пятитысячным тиражом в городе Бобруйск (Беларусь). Автор марки - художник Вугар Эйюбов, передает Day.Az.
Отметим, что, наряду с почтовой маркой, напечатано 200 конвертов первого дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре