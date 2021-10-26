Введена в обращение почтовая марка, посвященная 100-летию композитора Джахангира Джахангирова
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ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 100-летию видного азербайджанского композитора Джахангира Джахангирова.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, выпуск состоит из 8 марок в форме небольшого листа. Почтовая марка напечатана пятитысячным тиражом в городе Бобруйск (Беларусь). Автор марки - художник Вугар Эйюбов, передает Day.Az.

Отметим, что, наряду с почтовой маркой, напечатано 200 конвертов первого дня.