Эмин Агаларов и Айгюн Кязымова спели об Азербайджане

Народные артисты Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) и Айгюн Кязымова представили дуэтную композицию "Азербайджан", сообщили Trend в пресс-службе музыкантов, передает Day.Az.

Песня была презентована на официальных страницах Айгюн Кязымовой в социальных сетях, а также появилась на всех цифровых платформах певицы.

Композиция "Азербайджан", сочинённая Брендоном Стоуном и Сашей Коноваловым - не новая, в сольном исполнении EMINa она увидела свет три года назад, 28 мая 2018 года. Трогательное признание артиста в любви к родному краю было приурочено к 100-летию основания Азербайджанской Демократической Республики.

Сегодня, 9 ноября, когда весь Азербайджан отмечает День Государственного флага, народные артисты представили дуэтную версию известной песни. Благодаря голосу Айгюн Кязымовой композиция заиграла новыми красками, более того, песня теперь звучит в формате Dolby Atmos.

"Песня "Азербайджан" покорила меня сразу - ее слова доходят до самого сердца, и ни один человек, в жилах которого течет азербайджанская кровь, не может оставаться равнодушным. В ней вся любовь к своей Родине.

Услышав данную композицию и моя душа сразу захотела ее исполнить, и я глубоко благодарна Эмину Агаларову за доверие и поддержку... Мы не случайно презентовали песню "Азербайджан" в День Государственного флага - ведь в самые трудные и важные дни весь азербайджанский народ сплотился под этим флагом, мы испытываем гордость, когда звучит наш гимн, когда поднимается флаг Азербайджана. А поводов для гордости сегодня у нас много! Нашим творческим союзом мы очень хотели порадовать азербайджанцев всего мира в этот замечательный день!" - сказала Айгюн Кязымова.

Отметим, что дуэтная композиция Айгюн Кязымовой и Эмина Агаларова войдет в новый русскоязычный альбом народной артистки, который в ближайшем будущем появится на всех цифровых платформах.