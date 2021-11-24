В Риме отмечен 880-летний юбилей Низами Гянджеви

В рамках мероприятий, проводимых в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви" при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджанской Республики в Италии в знаменитом римском парке Вилла Боргезе отмечен 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Проведение юбилея выдающегося представителя мировой литературы Низами Гянджеви в Италии именно в парке Вилла Боргезе имеет особое значение. В 2012 году в парке Вилла Боргезе был установлен памятник Низами Гянджеви. Этот памятник, воздвигнутый при поддержке Фонда Гейдара Алиева, олицетворяет тесные дружеские связи между Азербайджаном и Италией, включая интенсивное сотрудничество в сфере культуры. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках юбилейного мероприятия коллектив посольства Азербайджана в Италии, а также представители азербайджанской общины в Риме и итальянские друзья Азербайджана посетили памятник выдающемуся мыслителю, возложили к нему цветы.

Затем в знаменитом кинотеатре Casa del Cinema в парке Вилла Боргезе состоялось художественно-музыкальное мероприятие. Мероприятию, проведенному при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Италии, была также оказана поддержка Управлением культуры мэрии города Рим, домом кино Casa del Cinema, а также такими учреждениями культуры, как "Zetema Progetto Cultura", "Villa Borghese", "Luce Cinecittà", "Rai Cinema", "01 Rai Cinema SpA.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, руководитель издательского дома Sandro Teti Editore Сандро Тети и тюрколог, доктор наук по исламоведению Федерико Де Ренци.

Выступавшие отметили, что исходя из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2021 года Годом Низами Гянджеви в различных странах мира, были проведены мероприятия, посвященные 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Говоря о наследии всемирно известного мыслителя Низами Гянджеви, они подчеркнули, что он жил и творил в XII веке в азербайджанском городе Гянджа, одном из ведущих культурных центров того времени, создал прекрасные жемчужины литературы, обогатившие историю философии и художественно-эстетической мысли Востока. Также было сообщено, что широко известная "Хамсе" Низами Гянджеви является вершиной мировой поэзии и философии. Выступившие довели до внимания, что мыслитель заложил основу большой литературной школы, произведения Низами Гянджеви украшали самые известные библиотеки и музеи мира и дали толчок развитию искусства восточной миниатюры.

Рассказывая в выступлениях о Гяндже, говорилось также о чудовищных атаках армянских вооруженных сил во время Отечественной войны прошлой осенью, которые привели к большим разрушениям в городе и гибели мирных жителей.

На мероприятии был также представлен первый академический перевод на итальянский язык книги востоковеда Евгения Бертельса "Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви" ("Il Grande Poeta Azerbaigiano Nizami Ganjavi"), переведенный и напечатанный издательским домом Sandro Teti Editore.

Юбилейное мероприятие продолжилось показом фильма-балета "Семь красавиц" на музыку Кара Караева, первого в истории отечественного кино Азербайджана фильма-балета, снятого в 1982 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". Большой интерес у участников вызвала презентация известной поэмы Низами Гянджеви с великолепной музыкой Кара Караева и завораживающими балетными сценами.

Мероприятие, в котором приняли участие многочисленные представители итальянских СМИ, было в центре внимания местной прессы. Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде дал интервью представителям различных итальянских СМИ. Дипломат рассказал о важности юбилейного мероприятия великого азербайджанского поэта, а также ответил на вопросы журналистов о значении мероприятия "Шуша - культурная столица Азербайджана", проведенного 8 ноября в Риме по случаю Дня Победы.

Репортажи о юбилейном мероприятии Низами Гянджеви, статьи о наследии великого поэта, интервью посла М.Ахмедзаде были показаны по телеканалам и опубликованы на сайтах новостных агентствах, порталах, газетах - Retesole, Askanews, il Sole 24 Ore, Virgilio, Quotidiano, il Tempo, Libero Quotidiano, Affari Italiani, Notizie Yahoo, Cultura Tiscali, il Giornale d'Italia, MSN, Vistosulweb, Timgate, Today, Dailymotion, Corriere di Rieti, Corriere dell'Umbira, Correre di Arezzo, Corriere di Viterbo, Insideover, Kmetro0, Giornale Diplomatico, Agenzia Nova и др.