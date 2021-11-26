В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится открытие выставки "Фрагменты бытия" известной грузинской художницы и искусствоведа Нино Кипшидзе, сообщили Trend в пресс-службе музея, передает Day.Az.
Мероприятие пройдет при организации министерства культуры, Азербайджанского национального музея ковра и посольства Грузии в Баку.
Куратор выставки - главный куратор Грузинского национального музея, профессор Тбилисского государственного университета Ирина Кошоридзе.
На выставке будет представлено 45 панно, выполненных в технике аппликации по текстилю.
Работы Нино Кипшидзе - это тонкая грань между живописью и текстилем. Фрагменты ткани самой разной расцветки и фактуры создают неповторимую поверхность, визуально "прорывающую" двухмерную плоскость и представляющую зрителям совершенно новый, неповторимый, многомерный мир. Большая часть работ этой художницы представляет собой пейзажи и натюрморты, хотя в ее творчестве есть и фигуративные композиции. Ее пейзажи по своей лаконичности красочного выражения напоминают восточные гравюры.
Творчество Нино Кипшидзе изобилует натюрмортами с многоцветными букетами цветов, поражающими игрой различных фактур.
Своим творчеством художница продолжает традиции грузинского изобразительного и текстильного искусства.
Выставка продлится до 22 января 2022 года.
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