Международный центр мугама вновь представит проект "Вечера мугама"

Международный центр мугама вновь представит вниманию зрительской аудитории крупномасштабный проект "Mugam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend в пресс-службе центра, передает Day.Az.

Открытие состоится 17 февраля в 19:00.

В этот день любителей мугама своим выступлением порадуют ханенде Миралам Мираламов, Мамед Наджафов и Нисбет Садраева, в исполнении которых прозвучит мугам "Раст". Ханенде выступят в сопровождении музыкантов - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара) и Васифа Юсибли (уд).

Напомним, что Международный центр мугама осуществляет реализацию ряда проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, одним из которых является проект "Muğam axşamları".

В рамках данного проекта в исполнении известных ханенде звучат мугамы, народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства, являющегося одним из главных достояний Азербайджана.

В течение этого года на сцене Международного центра мугама будут исполнены мугамы "Раст", "Шур", "Забул-Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хайдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн, "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси".

Центр мугама реализует проект "Mugam axşamları" с 2017 года. Наряду с данным проектом Центр реализует ряд проектов, охватывающих различные жанры музыки, среди которых - "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки), "Vokal musiqi axşamları" (Вечера вокальной музыки), "Muğamat var olan yerdə" (Там, где есть мугам), "Unudulmayanlar" (Незабываемые) и другие.

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