Известный джазовый пианист из Кыргызстана покорил бакинцев и гостей столицы

В Баку в рамках первого Международного фортепианного фестиваля с большим успехом прошел концерт Викрама Рузахунова - известного джазового пианиста из Кыргызстана, сыгравшего большую роль в популяризации джаза в Центральной Азии, сообщает Day.Az.

Викрам любит исполнять известные композиции так, как никто еще не исполнял, и продемонстрировал это на бакинской сцене. Музыка Чика Кореа в его импровизации вызвала бурный восторг зрителей и музыканта вызывали на бис.

По словам Рузахунова, в известные композиции он добавляет свои интерпретации и идеи. В своём творчестве музыкант показывает широкое мастерство: начиная с собственной аранжировки и заканчивая свободной интерпретацией музыкальных произведений. Экспериментальность, постоянные поиски оригинальной интерпретации джазовых композиций, ставших мировой классикой, давно стали его визитной карточкой. Ещё один козырь Викрама - способность легко и ненавязчиво вплетать восточные мотивы и народную музыку в джазовые импровизации.

Концерт завершился выступлением на бис и бурными овациями бакинцев и гостей столицы.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставят возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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