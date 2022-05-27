Продолжается реставрация театра оперы и балета

Сегодня на крыше здания Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку установили два новых купола, выполненных по оригинальным чертежам конца ХIХ века.

Как передает Day.Az, об этом в Facebook сообщил известный азербайджанский архитектор, член Союза архитекторов республики, доктор искусствоведения, специалист по архитектуре Баку и Абшерона, профессор Эльчин Алиев.

Он отметил, что это знаменательный день в истории нашего города.

"Купола покрыты медными листами, которые через несколько лет примут привычный бакинцам темно-зеленый цвет", - написал архитектор.

Э.Алиев добавил, что работы по реставрации исторического здания продолжаются.

"Реставрируется фасад, полностью отремонтирована крыша, заменяются деревянные окна и двери. А после окончания театрального сезона начнутся работы в интерьерах помещений", - написал он, выразив надежду, что все эти мероприятия будут полностью завершены в следующем году.