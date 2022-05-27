Приезжай в мой Карабах – душевный вечер Тарлана Новрасли и Наргиз Алиевой

В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Баку в The Landmark Hotel Baku прошел музыкально-поэтический вечер Тарлана Новрасли и Наргиз Алиевой, сообщает Day.Az.

Исполнитель на таре и поэт, доктор философии по искусствоведению, доцент Тарлан Новрасли презентовал свою новую книгу "Qarabağıma gəl" (Приезжай в мой Карабах) под аккомпанемент лирической музыки обладательницы медали "Моцарта" Европейской академии наук, директора Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, заслуженной артистки Наргиз Алиевой. На вечере также выступили молодые таланты.

Тарлан Новрасли является автором множества романтических философских поэм, романов, поэм, учебно-методических и научных трудов. Его первая книга из 100 стихов "Sərab" (Мираж) была издана в 2010 году в Стамбуле, вторая - "Qarabağıma Gəl" состоит из 110 стихов, посвященных древнему краю Азербайджана.

И это неслучайно, ведь его прадед - известный азербайджанский поэт Мирза Алескер Новрас (1836-1912) родился в Шуше. Он был одним из талантливых последователей поэтической школы великого Мухаммеда Физули. Поэт в совершенстве владел арабским и персидским языками. Окончил военную школу на русском языке в Ханкенди. Новрас первым в Азербайджане перевел басни Крылова на азербайджанский язык. Ему принадлежат большие заслуги в усовершенствовании вековых народных обычаев и традиций, в придании им серьезного воспитательного, культурного и социологического значения, и в этом ключе он написал множество новхе и гасид. В творчестве, помимо любовной лирики, поэт призывал к просвещению и развитию общества.

Кстати, братья Тарлана Новрасли - заслуженный артист, лауреат международных конкурсов, джазмен Шаин Новрасли и старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, лауреат международных конкурсов, тарист Арслан Новрасли. А внук поэта - кандидат экономических наук Новрас Новрасли, который на основе семейных записей, реликвий и сохранившегося литературного наследия поэта написал книгу Miras (Наследство).

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проходит в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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