Музыка карабахских красок в Баку

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта 4 fəsil 23 июня состоится концерт "Музыка карабахских красок", сообщили Trend организаторы проекта, передает Day.Az.

В программу концерта войдут произведения современных азербайджанских композиторов - Фирангиз Ализаде, Эльнары Дадашевой, Джалала Аббасова, Адили Юсифовой, Кямали Ализаде, Пике Ахундовой и многих других.

На концерте выступят заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Моторина (скрипка), Рена Рагимова (альт), лауреаты международных конкурсов Умида Абасова (скрипка), Незрин Асланлы (скрипка), Орхан Гусейнов (виолончель), Стефано Мускаритоло (гитара), Саида Тагизаде (фортепиано).

Также в рамках вечера будет организована выставка-продажа произведений изобразительного искусства. Отметим, что вырученные от продажи денежные средства будут перечислены в Фонд YAŞAT.

Проект организован при поддержке журнала "БАКУ", PASHA Holding, министерствa культуры и Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.Аz, Milli.Az, Azernews.az.