Народный артист Расим Балаев избран председателем Союза кинематографистов Азербайджана

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось общее заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана, передает Day.Az.

В рамках заседания, носящего отчетный характер, состоялись выборы председателя союза.

На мероприятии минутой молчания была почтена память кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Рустама Ибрагимбекова.

Председатель Союза писателей, народный писатель Анар Рзаев предложил провести выборы председателя Союза кинематографистов путем открытого голосования.

По его итогам народный артист Азербайджана, известный актер Расим Балаев избран председателем союза.

Членами президиума избраны Олег Сафарбеков, Гамида Омарова и Джамиль Фараджев.

Отметим, что после кончины видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий и наград Азербайджана и России, народного писателя Рустама Ибрагимбекова народный артист, известный актер Расим Балаев был выдвинут в качестве кандидата на пост председателя Союза кинематографистов.