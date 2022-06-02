YARAT проведет грандиозный День музея - программа мероприятий
Пространство современного искусства YARAT отметит День музея грандиозной, интересной и насыщенной программой, которая будет представлена 4 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы предлагаем вам провести целый день вместе с талантливыми художниками, музыкантами, артистами, известными телеведущими и с экспертами в области науки которые станут участниками нашего нового проекта. Пространство современного искусства YARAT подготовил для вас очень обширную программу, которая будет включать в себя мастер-классы, лекции, спектакли, уроки йоги и медитации, а также большой концерт под открытым небом", - говорится в сообщении.
На весь день и до самой полуночи здания Центра YARAT, Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков и прилегающая к ним территория бульвара станут площадкой для множества ярких и творческих людей.
Программа Дня музея
Центр YARAT:
Арт - Медитация с Конуль Керимовой (рядом с Центром YARAT)
Возраст: 20+
Время: 09:00 - 11:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Мастер-класс: Театр Теней с Лейлой Габуловой (II этаж)
Возраст: 10-16 лет
Время: 11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Мастер-класс: Пазл-Персонаж (рядом с Центром YARAT)
Время: 11:00 - 16:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Мастер-класс: Поймай Позу (рядом с Центром YARAT)
Время: 11:00 - 16:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Мастер-класс: Граффити и фосфорное искусство с Азером Мамедли (рядом с Центром YARAT)
Время:
Искусство граффити: 11:30 - 13:00
Фосфорное искусство: 20:00 - 21:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Мастер-класс: Икебана (I этаж)
Возраст: 16+
Время: 12:00 - 13:30
15:00 - 16:30
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Мастер-класс: Искусство Шоколада (II этаж, Мультифункциональная комната)
Возраст: 16+
Время: 12:30 - 14:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Сказительство: Искусство и Художники (I этаж, Библиотека YARAT)
Возраст: 6+
Время: 13:00 - 13:30
13:45 - 14:15
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Мастер-класс: Зумба под руководством Наргиз Османовой (рядом с Центром YARAT)
Возраст: 10+
Время: 14:00 - 14:30
17:00 - 17:30
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Панельная дискуссия: Фотография как визуальное искусство (II этаж, Мультифункциональная комната)
Время: 15:00 - 16:30
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Перформанс: "Тет-а-тет Оркестр: Хрупкие сказки" (II этаж, выставочный зал)
Время: 17:00 - 18:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Театральный перформанс: "Ночь в музее" (II этаж, Мультифункциональная комната)
Время: 17:00 - 18:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Беседа с Наргиз Джалиловой и Джейхуном Али.
Тема: "Ярким идеям нужны яркие спикеры"
Время: 19:00 - 20:30
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Концерт под открытым небом (рядом с Центром YARAT)
Время: 20:30 - 00:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Музей живописи:
Мастер-класс: Керамика с Раминой Бочаровой (II этаж)
Возраст: 16+
Время: 12:00 - 14:00
15:00 - 17:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Мастер-класс: Рельефная Скульптура с Мушфигом Гейдаровым (II этаж)
Возраст: 16+
Время: 12:00 - 14:00
15:00 - 17:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Семейная Йога с Гюльтекин Азимовой (I этаж)
Возраст: 6+
Время: 14:00 - 15:00
Требуется предварительная регистрация через Drive линк
Лекция Тельмана Ибрагимова (II этаж)
Тема: "Скульптурное искусство в Кавказской Албании"
Время: 17:30 - 18:00
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
Музыкальный перформанс: Поэзия вместе с DJ (II этаж)
Время: 20:00 - 20:30
Регистрация не требуется.
Вход свободный.
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