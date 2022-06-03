Премьера балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова в Болгарии

С 27 мая по 1 июня в Софийском национальном театре оперы и балета по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией состоялась премьера балета "Тысяча и одна ночь" великого композитора Фикрета Амирова. Премьера также была приурочена к 100-летию выдающегося азербайджанского композитора.

Хореограф-постановщик спектакля - всемирно известный балетмейстер, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, авторы либретто - Рустам и Максуд Ибрагимбековы, художник по декорациям - Семён Пастух, художник по костюмам - Галина Соловьева, видеодизайн - Вадим Дуленко, ассистент художника - Наргиз Гулиева. Музыкальным руководителем и дирижером новой постановки балета является главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. Второй дирижер - Борис Спасов (Болгария). Основные партии в новой постановке балета были представлены в исполнении ведущих солистов Софийского национального оперного театра и приглашенных артистов из разных стран мира. Цецо Иванов (Шахрияр), Екатерина Чебыкина (Нурида), Марта Петкова (Шехерезада), Эмиль Йорданов (Раб), Альфред Яго (Синдбад), Симеон Атанасов (Аладдин), Георгий Баняев (Птица Рух), София Цуцакова-Абенанти (Принцесса Будур), Венера Христова (Марджана), Иван Георгиев (Алибаба), Георгий Аспарухов (Разбойник) и другие артисты балета исполнили свои партии с огромным воодушевлением и огромной самоотдачей. В спектакле также принимали участие симфонический оркестр, солисты (сопрано) и хор под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. Партию тара в оркестре исполнил солист Азербайджанского театра оперы и балета Рамин Азимов.

Все премьерные показы спектакля прошли при полном аншлаге. По завершению каждого спектакля публика стоя аплодировала всем участникам постановки. Премьера балета вызвала огромный резонанс в столице Болгарии.

Напомним, что в гала-вечере балета, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия, приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, официальные лица Болгарии, представители дипломатического корпуса в этой стране, многочисленные гости.

Н. Гасымова