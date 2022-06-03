В Азербайджане объявлен прием заявок на Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4

Министерство культуры Азербайджана и Teatro.az объявили о приеме заявок на участие во II Фестивале короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), сообщили Day.Az в ведомстве.

Фестиваль посвящен "Году города Шуша". В отличие от первого фестиваля, проведенного в ноябре прошлого года, в нынешнем году спектакли фестиваля будут показаны не онлайн, как это было в 2021 году, а в формате "живых" выступлений.

Наряду с демонстрацией постановок в рамках фестиваля пройдут тренинги, семинары, панельные обсуждения, что позволит придать новый импульс и развитие театральному искусству.

В конкурсе нет ограничений по жанру, тема постановок свободная. Победители конкурса будут определены решением жюри, в состав которого войдут профессиональные театральные деятели.

Призовой фонд:

- I место: 5000 манатов;

- II место: 3000 манатов;

- III место: 1500 манатов.

Отметим, что на каждое призовое место будет выбран один победитель.

В фестивале наряду с государственными и муниципальными театрами, могут также принять участие частные театральные коллективы и независимые артисты.

Принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана и лица, имеющие постоянный вид на жительства в стране. Театральный коллектив и артист могут подать заявку на участие в конкурсе только с одним спектаклем. На фестиваль принимаются только новые постановки. Хронометраж спектаклей не должен превышать 45 минут. Желающие принять участие в фестивале должны предоставить оргкомитету трейлер спектакля и заявку. Материалы на конкурс должны быть представлены не позднее 15 октября 2022 года, они должны быть оправлены на адрес электронной почты 4.4festival@teatro.az.

Материалы, отправленные позднее 15 октября 2022 года и не отвечающие техническим требованиям, не будут приниматься на конкурс. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных на фестиваль спектаклей и составления программы.

Перечень материалов и документов, которые необходимо предоставить желающим принять участие в фестивале: форма заявки; 30-60 секундный трейлер спектакля (формат MP4, качество изображения 720p и выше); съемка общего плана спектакля (формат MP4, качество изображения 720p и выше); 3-5 фотографий спектакля (разрешение менее 300 dpi, более 3 MB, формат jpeg); копия удостоверения личности ответственного лица (PDF); райдер спектакля.

Трейлер спектакля можно отправить на DVD диске, на внешнем накопителе или посредством интернета. Телефон для справок: +994 50 6602025