Эрик Робертс и азербайджанские режиссеры выберут лучшие фильмы

Директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, кинопродюсер, режиссер Фехруз Шамиев и продюсер, режиссер Фариз Ахмедов вошли в состав жюри Международного фестиваля туристических фильмов в Турции, сообщили Trend в пресс-службе Бакинского фестиваля короткометражных фильмов, передает Day.Az.

Фестиваль пройдет с 14 по 18 июня в городе Газиантеп. Азербайджанские кинодеятели будут оценивать фильмы в различных программах фестиваля.

В жюри фестиваля также войдет Эрик Робертс - американский актёр кино и телевидения, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Эрик Робертс является старшим братом всемирно известной актрисы Джулии Робертс.

Отметим, что на участие в фестивале было отправлено 370 кинофильмов из 48 стран мира.