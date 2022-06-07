Сегодня исполняется 98 лет со дня рождения народного артиста Мелика Дадашева

Мелик Дадашев - один из самых ярких представителей азербайджанской школы театра и кино. Народный артист дал сценическую жизнь десяткам образов в театре, а также создал запоминающиеся, интересные роли в кино. Он был одним из редких актеров, представляющих наш народ не только в Азербайджане, но и во всем мире. Обладая высоким интеллектом, культурой, техникой актерского мастерства, Мелик Дадашев создавал интересные, уникальные роли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мелик Дадашев родился в 1924 году в Баку. В 1951 году окончил Азербайджанский институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С этого же года начал работать в Азербайджанском драматическом театре. Мелик Дадашев также преподавал в институте искусств.

Снимался в таких фильмах, как "Тайна одной крепости", "Поединок в горах", "Наша улица", "Последняя ночь детства", "Скажи, что любишь меня", "Тахмина", "Кура неукротимая" и многих других. Актер играл на сцене нескольких азербайджанских театров, а также был директором и художественным руководителем Азербайджанского государственного русского драматического театра.

Мелик Дадашев скончался 2 декабря 1996 года.

Ценный вклад выдающегося актера в культуру и искусство Азербайджана навсегда останется в памяти.