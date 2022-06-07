Азербайджанский кукольный театр вернулся из Грузии с дипломами

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига принял участие в Первом международном фестивале детских и юношеских театров, который прошел в Тбилиси (Грузия), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Фестиваль организован Институтом исследований искусств Грузии и Национальным молодежным центром при поддержке мэрии Тбилиси и Сети образования UNESCO ITI.

Программа международного мероприятия, наряду с демонстрацией постановок, включала панельные обсуждения, касающиеся проблем детских и кукольных театров, состояния театра на сегодняшний день, его роли в образовательном процессе.

В мероприятии приняли участие представители ряда различных стран мира, также широко были представлены Международный театральный институт и Международная ассоциация детско-юношеских театров(ASSİTEJ).

Кукольный театр имени Абдуллы Шаига на фестивале выступил с постановкой по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Мусье Жордан и Дервиш Мастали шах".

Режиссером постановщиком спектакля, включённого в репертуар театра с 2012 года, является Александр Максимычев, художник-постановщик Татьяна Мельникова, композитор Игорь Рогалёв, балетмейстер - Закир Агаев. В постановке заняты - Эльмира Гусейнова, Сарийя Мансурова, Эльнур Аббасгулиев, Игбал Алиев, Джавид Тельман.

Представители делегации Азербайджана, возглавляемой директором театра Рашадом Ахмедзаде, также приняли участие во вне фестивальной программе. В Марнеули, городе компактного проживания азербайджанцев, коллективом были продемонстрированы отрывки из различных спектаклей, входящих в репертуар театра.

На фестивале Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига стал победителем в номинации "Лучший коллектив", а также награжден дипломами Международного института театра и организаторов фестиваля за активное участие в международных мероприятиях, а также за вклад в сохранение и развитие традиций национального кукольного театра.