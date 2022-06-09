В России показали "Цветные сны Азербайджана"

В Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева (Россия) открылась выставка "Цветные сны Азербайджана", посвященная творчеству азербайджанских художников XIX - ХХI веков, сообщает Trend со ссылкой на сайт музея, передает Day.Az.

"В год тридцатилетия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном выставка представит саратовскому зрителю объемную и красочную панораму азербайджанского искусства. В экспозицию включены более ста произведений живописи и графики тридцати пяти художников прошлого и нынешнего столетий, а также ковры, сотканные народными мастерами XIX века. Большая часть экспонатов для выставки предоставлена Фондом Марджани, который обладает одной из крупнейших в России коллекций мусульманского и, в частности, азербайджанского искусства. Пейзажный раздел экспозиции в значительной степени сформирован из произведений, принадлежащих московскому коллекционеру Михаилу Арефьеву, для которого творчество художников Азербайджана также представляет первостепенный интерес", - говорится в сообщении.

Сотрудники Радищевского музея всегда с огромным вниманием следили за развитием традиций азербайджанского искусства, проводили выставки с участием азербайджанских художников, формировали в музейном собрании подборку их произведений. Наиболее значительные из этих работ на протяжении десятилетий занимают центральные места в постоянной экспозиции музея.

Нынешняя выставка не имеет прецедентов в саратовской культурной истории - ни по количеству участников, ни по составу экспонатов. Здесь впервые собрана поистине звездная плеяда мастеров разных поколений, в числе которых народные художники СССР и Азербайджана Микаил Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде, Надир Абдурахманов, Тофиг Джавадов, Мирнадир Зейналов, Тогрул Нариманбеков, Расим Бабаев, Гейюр Юнус, Фазиль Наджафов, Рафис Исмайлов и многие другие.

Выставка будет проходить в музее до 21 августа 2022 года.