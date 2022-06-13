В Международном центре мугама прозвучит "Баяты-Шираз"

Очередной концерт в рамках крупномасштабного проекта Международного центра мугама "Muğam axşamları" (Вечера мугама) будет представлен публике 17 июня, сообщили Day.Az в Центре.

Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

На вечере солисты Международного центра мугама Равана Гурбанова, Сабина Арабли и Гюнай Имамвердиева представят вниманию слушателей мугам "Баяты-Шираз".

Ханенде выступят в сопровождении солистов Центра - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара), Васифа Юсипли (уд) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Напомним, что Международный центр мугама реализует проекты, направленные на пропаганду азербайджанской национальной музыки, одним из которых является "Muğam axşamları".

Новшеством проекта в текущем году является то, что в рамках сотрудничества Международного центра мугама и "İctimai Radio 90 FM" концерты "Muğam axşamları" будут транслироваться для радиослушателей. Кроме того, каждый концерт проекта записывается и показывается в эфире телеканала "Mədəniyyət".

Отметим, что проект реализуется с 2017 года и большая роль в его освещении на международном пространстве принадлежит журналу "Баку".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az