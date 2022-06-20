Баку и Тегеран подпишут программу сотрудничества в сфере культуры

С подписанием в ближайшее время совместной программы сотрудничества культурные связи между Ираном и Азербайджаном получат еще большее развитие.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр культуры и исламского наследия Ирана Мохаммед Мехти Эсмаили на совместной с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым пресс-конференции в Тегеране.

Он отметил, что две страны связывают общая культура, история.

"На встрече с моим азербайджанским коллегой мы обсудили вопросы осуществления взаимных визитов, организации совместных кинофестивалей, съемок фильмов об известных личностях и другие вопросы, которые могут внести вклад в развитие исторических связей двух стран", - сказал он.