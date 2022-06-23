В Баку состоится концерт скрипачки из Израиля

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева восьмого июля состоится концерт известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и известной азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде, сообщили Day.Az организаторы программы.

На вечере прозвучат сочинения Феликса Мендельсона, Эдварда Грига, Франсиса Пуленка и Фикрета Амирова.

Программа концерта камерной музыки обещает быть насыщенной и разнообразной, подарить слушателям не только хорошее настроение, но и неожиданные музыкальные сюрпризы.

Евгения Эпштейн родилась в России, начала учиться игре на скрипке в возрасте шести лет, окончила школу для одаренных музыкантов. В 1990 году эмигрировала в Израиль, где училась в Тель-Авивской музыкальной академии. Затем получила степень магистра в Роттердамской королевской академии. Евгения Эпштейн является соучредителем струнного квартета "Авив", выступала в качестве солистки с оркестрами разных стран, участвовала в различных фестивалях. Евгения Эпштейн является доцентом Академии художеств Сплита, профессором скрипки и камерной музыки, художественным руководителем летней школы Summer Con Spirito в Трогире (Хорватия).

Саида Тагизаде прошла обучение в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Она - лауреат престижных международных конкурсов. Выступала во многих странах мира, в том числе и в нью-йоркском Карнеги-холле, давала сольные концерты в Японии.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.