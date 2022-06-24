Заключено соглашение между театрами Азербайджана и Беларуси

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Day.Az в пресс-службе азербайджанского театра.

В церемонии подписания, состоявшейся в рамках визита азербайджанской делегации в Беларусь, приняли участие директора театров - Алигисмет Лалаев и Вероника Винель.

Соглашение предусматривает продолжение творческих связей между театрами, обмен режиссерами, актерами, художниками, постановки произведений драматургов двух стран на азербайджанской и белорусской сцене, интересные премьеры.

Азербайджанская делегация также ознакомилась с работой белорусского театра, созданными здесь условиями, сценой, техническим оснащением.

"Наш визит прошел очень продуктивно. Мы приняли участие в ряде официальных и деловых встреч, а также встретились с членами нашей диаспоры, играющими большую роль в общественной жизни города. Уверен, что соглашение о сотрудничестве будет полезно для обоих театров, и это сотрудничество внесет свой вклад в развитие нашей культуры и театральной среды, пропаганды искусства Азербайджана и Беларуси", - сказал Алигисмет Лалаев.

По его словам, завтра Азербайджанский государственный академический музыкальный театр примет участие в 16-м Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы", который пройдет в Бобруйске. Зрителям будет показан моноспектакль Utancaq qız ("Кроткая") по рассказу русского классика Федора Достоевского, поставленный народной артисткой Азербайджана Джаннет Селимовой. В спектакле занят заслуженный артист Шовги Гусейнов.