В Баку пройдет концерт камерного оркестра Cadenza - АНОНС
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) 30 июня пройдет концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra). Начало - в 19:00, передает Day.Az.
На вечере классической музыки прозвучат произведения мировых авторов - Фикрета Амирова, Антонио Вивальди, Габриэля Форе, Иоганна Баха, Эрнеста Блоха, Рейнгольда Глиэра, Георга Пелециса, Арво Пярта, Джорджа Гершвина.
Некоторые произведения прозвучат впервые.
Интересно, что музыканты Cadenza Contemporary Orchestra предстанут в виде солистов. Вход на концерт - свободный.
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