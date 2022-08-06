Найдено в Азербайджане: миниатюры на древней керамике

В результате археологических раскопок средневековых городищ Азербайджана была получена богатая коллекция фаянсовой керамики. Особое место в ней занимает высокохудожественная керамика типа "минаи" из светлой кремнезёмистой массы высокого качества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, образцы такой керамики тонкостенны и легки, украшены надглазурной росписью полихромными глазурями и неглазурованными красками. Применялась также аппликация из тончайшей золотой фольги.

Термин "минаи" возник в XIX веке в кругах европейских антикваров, перепродававших древности, которые поступали с мусульманского Востока. В средневековых письменных источниках эта керамика именуется изделиями "хафт ранг", что означает "семь красок".

В трактате о драгоценностях и благовониях Абуль-Касима Абдуллаха аль-Кашани дано краткое описание технологии производства фаянсовой посуды типа "минаи". В производстве такой керамики применяли двойной обжиг и дорогостоящие ингредиенты. Технология производства заключалась в нанесении на поверхность уже прошедшей обжиг непрозрачной поливы росписи полихромными прозрачными глазурями (синего, бирюзового и зеленого цветов), полупрозрачными эмалями (желтого и коричного цветов) и непрозрачными неглазурованными красками (черного и красного цветов), а затем заключительном легком обжиге изделия. Для этой керамики характерны яркость колорита и четкость линейного рисунка.

Большой интерес вызывают фаянсовые изделия типа "минаи", выявленные при археологических раскопках на городище Шамкир в 2007-2016 гг. Они представлены двумя подгруппами: а) с молочно-белой глазурью; б) с бирюзовой глазурью, причем преобладает первая разновидность. Эта керамика выделяется высокохудожественными образцами, украшенными изображениями людей и животных, близкими к книжным миниатюрам.

На дне одной чаши, в центре композиции, имеется изображение всадника на растительном фоне. У него округлое лицо, миндалевидные глаза, дугообразные брови, крошечный рот. Всадник изображен с невысоким головным убором в виде чалмы синего цвета. Вокруг головы всадника - нимб; подобные нимбы олицетворяли, вероятно, "фарн" (харизму) властителей. Всадник одет в короткую верхнюю одежду, рубашку синего цвета и светло-голубые брюки. На нем мягкая обувь без каблука.

Фрагмент керамического блюда типа "минаи" из Шамкира

В этом плане не случайно, что на изображении конского снаряжения видно круглое стремя, какое обычно и использовали всадники, носившие мягкую обувь без каблука. Конь изображен в быстром движении, конец его хвоста завязан узлом. Подобные изображения коня встречаются на миниатюрах эпохи сельджуков.

В этой связи уместно упомянуть сообщение Али аль-Гусейни (Садр-ад-Дин Али ал-Хусейни. Ахбар ад-Даулат ал-сулджукиййа): "15 зу-л-када 463 года султан приблизился к царю ар-Рума в местности, известной под названием аз-Зухра, между Хилатом и Малазгирдом. Султан послал царю предложение о перемирии, но тот ответил, что перемирие будет [только] в Рее... Султан сам бросился навстречу опасности и сказал: "Кто хочет уйти, пусть уйдет. Здесь нет власти [ас-султан], которая повелела бы или запрещала, кроме Аллаха!". Он бросил стрелы и лук, [а затем] взял меч и своей рукой завязал узлом хвост коня, и все воины поступили так же."

Рисунок коня выполнен различными оттенками оранжевого цвета. Заслуживают внимания также необычные украшения конского снаряжения: седло белое, попона раскрашена светло-голубой и синей красками. Растительный орнамент отличается неестественно голубыми листьями с красно-коричневым бутоном. Рисунок заключен в широкий круг, также красно-коричневого цвета. Стенки чаши расписаны сеточным узором с ромбовидными и треугольными ячейками, внутри которых изображены кружочки красно-коричного и зелено-голубого цвета.

На дне другой чаши, в центре композиции изображен скачущий молодой безбородый всадник. У него округлое лицо, дугообразные брови, большие миндалевидные глаза, спадающие по плечам черные волосы. Верхняя одежда всадника состоит из кафтана, брюк и головного убора, напоминающего изображенный на миниатюре "Варга и Гюльша", обут он в высокие сапоги. На кафтане в переходе от плечика к рукаву имеются полосы. Вокруг головы всадника изображен нимб.

Изображение отличается динамикой, чему способствует сочетание светло-коричневых, бледнокоричневых и серых оттенков с черным и красным цветами.

Фрагменты керамических чаш типа "минаи" из Шамкира

Фрагменты керамического блюда типа "минаи" из Шамкира

Заслуживают внимания два фрагмента тонкостенной пиалы. На одном фрагменте сохранилось изображение молодого всадника с округлым лицом, большими миндалевидными глазами, спадающими по плечам черными волосами. Следует отметить, что в армии сельджуков бойцы первого и второго года службы не носили усов и бороды.

Верхняя одежда всадника табачного цвета, с длинными рукавами, на ней прослеживается декор в виде сетки, нанесенной серыми полосами; в каждой ячейке сетки точка. Плечевая часть дополнительно украшена тончайшей золотой фольгой. Декор из тончайшей золотой фольги имеется также на конском снаряжении. Второй фрагмент представляет собой верхнюю часть пиалы, украшенной растительными и эпиграфическими орнаментами. Судя по фрагментам, изображение было окружено элементами растительного орнамента, выполненными синей и коричневой краской. Под венчиком расположен орнаментальный пояс темно-голубого цвета с эпиграфическим орнаментом. Арабская надпись выполнена куфическим шрифтом. Композицию завершает бордюр из мелких каплевидных кружочков.

Не менее интересны фрагменты кувшина с бирюзовой глазурью. Судя по фрагментам, кувшин имел тонкий круглый венчик, невысокое, широкое горло, биконическое тулово, зооморфные ручки. Поверхность кувшина разделена на орнаментальные пояса. Декор соответствует форме сосуда и усиливает его художественную выразительность. Горловина украшена эпиграфическим орнаментом, переплетенным растительными элементами; декор выполнен росписью серой и красной красками. Второй орнаментальный пояс расположен на верхней половине тулова и на плечике, украшен растительными элементами, создающими как бы овалы, в которых изображены персонажи с короткими, округлыми телами.

Изображения схематичные: художник не соблюдал пропорций, не заботился о точности изображаемых деталей. Изображены человечки небольшого роста, с округлым лицом, миндалевидными глазами, спадающими до плеч черными волосами. Они одеты в кафтан светлоголубого и синего цвета с рисунками; на ногах мягкая обувь черного цвета, а головной убор напоминает чалму сельджукского периода.

Нижний орнаментальный пояс кувшина представляет геометрический орнамент в форме сетки, ячейки которой оживлены цветными кружочками. Ручка кувшина имеет форму льва, тело которого украшено растительным орнаментом, а голова окрашена в краснокоричневый цвет. Следует отметить, что зооморфные ручки в форме льва весьма характерны для люстровой керамики и керамики типа "минаи" эпохи сельджуков. Изнутри под венчиком кувшина сохранилась надпись, выполненная куфическим шрифтом.

Сосуд типа "минаи" из Шамкира

Анализ образцов керамики типа "минаи" с изобразительными мотивами из раскопок городища Шамкир позволяет констатировать, что в живописи царила каноничность.

Изображения персонажей воплощают канонический тюркский тип красоты: округлые лица, тонкие дуги бровей, миндалевидные глаза, крошечный рот. В этой живописи отражены разные вкусы и мода в одежде, обуви и головных уборах рассматриваемой эпохи. Как правило, мужчины в то время носили кафтан с брюками, заправленными в сапоги. Во всех образцах стиль изображения коня и конского снаряжения идентичны. Палитру этой керамики образуют красно-коричневые, оранжевые, желтые, сиреневые, синие, голубые, серые, черные краски, создающие общий радостный колорит. Яркая, чистая цветовая гамма сочетается с четкостью линейного рисунка.

На изделиях керамики типа "минаи" отчетливо прослеживается влияние искусства миниатюры. Подобно книжным миниатюрным иллюстрациям, изображения на этой керамике представляют собой отражение реальной действительности. Они напоминают миниатюрные иллюстрации рукописей сельджукского времени. Стиль изображений почти идентичен миниатюрным иллюстрациям известного памятника книжного искусства азербайджанской рукописи "Варга и Гюльша" начала XIII века, исполненным художником Абд альМумином ибн Мухаммедом аль-Хойи.

Важно отметить, что и каллиграфия переходит из книжных рукописей в область художественной керамики. Живопись часто сопровождается эпиграфическим орнаментом.

Следует указать, что различные шрифты арабского письма открывали перед гончарами-художниками широкие возможности для творчества. Обычно надпись эпиграфического орнамента читается трудно, так как ее главная функция чисто декоративная. Гончары-художники в своих произведениях воплотили идеалы своего времени.