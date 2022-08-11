Назначен директор Гянджинской государственной филармонии
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Приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова Рашад Юсифов назначен директором Гянджинской государственной филармонии.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

Рашада Юсифова коллективу представили заведующий музыкальным сектором отдела искусства и нематериального культурного наследия минкультуры Вугар Гумбатов и начальник Гянджинского регионального управления культуры Васиф Джаннатов.