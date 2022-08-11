Назначен директор Гянджинской государственной филармонии

Рашада Юсифова коллективу представили заведующий музыкальным сектором отдела искусства и нематериального культурного наследия минкультуры Вугар Гумбатов и начальник Гянджинского регионального управления культуры Васиф Джаннатов.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az .

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре