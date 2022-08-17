Муслим Магомаев всегда будет жить в наших сердцах и памяти - Фархад Бадалбейли
Муслим Магомаев всегда будет жить в наших сердцах и памяти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли на мероприятии в Аллее почетного захоронения, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора.
Выразив сожаление в связи с тем, что Муслим Магомаев не увидел освобожденный от оккупации город Шуша, Фархад Бадалбейли отметил, что в прошлом году в заключение концерта на Джыдыр дюзю в городе Шуша прозвучала песня Магомаева "Азербайджан".
По словам Бадалбейли, данная композиция - пример большой любви Муслима Магомаева к Азербайджану.
"Новое поколение, наша молодежь должны знать, что в нашей истории были Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Гара Гараев, Фикрет Амиров... - посмотрите какие это имена! Они наше богатство", - подчеркнул народный артист.
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