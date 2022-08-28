https://news.day.az/culture/1490559.html Скончалась автор "Волшебных сказок Тебриза"
Скончалась автор "Волшебных сказок Тебриза"
Азербайджанская наука понесла тяжелые потери. Умерла доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанзаде, посвятившая свою жизнь изучению миниатюрного искусства Тебриза.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили родственники покойной.
Джамиля ханум написала десятки книг, сотни научных работ, статей о миниатюрной живописи, школе миниатюр Тебриза.
Она в совершенстве владела азербайджанским, русским, французским, английским языками, пользовалась самыми разнообразными источниками, обосновывала свои исследования неоспоримыми фактами.
Allah rəhmət eləsin!
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