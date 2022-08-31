Фюзеляж самолета "Муслим Магомаев" стал экспонатом российского музея

В Дальневосточный аэрокосмический музей (Амурская область, Россия) доставили фюзеляж самолета - АН-24РТ "Муслим Магомаев", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В длину фюзеляж самолета превышает 30 метров, а его диаметр составляет около трех метров.

Самолет АН-24РТ является именным. Он назван в честь легендарного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева, так как в свое время артист летал на нем с гастролями по БАМу. Теперь воздушное судно продолжит свое существование уже как экспонат Дальневосточного аэрокосмического музея.