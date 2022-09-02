Театр оперы и балета откроет сезон оперой «Лейли и Меджнун»

18 сентября Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета откроет 114-й сезон оперой Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в театре, роль Меджнуна исполнит народный артист Мансум Ибрагимов, Лейли - молодая солистка, заслуженная артистка Арзу Алиева. В спектакле также задействованы заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Тейяр Байрамов и другие, передает Day.Az.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер - Севиль Гаджиева.

Отметим, что первая опера на мусульманском Востоке "Лейли и Меджнун" была написана гениальным композитором Узеиром Гаджибейли и впервые поставлена на сцене в январе 1908 года. Это произведение остается в репертуаре театра оперы и балета уже 114 лет.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.