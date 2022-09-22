Три музыкальных коллектива AzTV переданы в подчинение министерства культуры

Три музыкальных коллектива, действующих при ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" (AzTV), переданы в подчинение министерства культуры Азербайджана. Об этом сообщили Day.Az в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Данное решение принято в рамках структурных реформ, проводимых в ЗАО в соответствии с новой и международной практикой.

Согласно решению, Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова, Симфонический оркестр имени Ниязи, Хоровая капелла имени Джахангира Джахангирова отныне будут функционировать в подчинении министерства культуры Азербайджана.

В связи с этим состоялась встреча председателя ЗАО Ровшана Мамедова и первого заместителя министра культуры Азербайджана Эльнура Алиева с членами музыкальных коллективов. На встрече была внесена ясность во все вопросы музыкальных коллективов.

Было отмечено, что цель данного решения - сделать работу музыкальных коллективов более продуктивной и расширить их творческие возможности.

Наряду с этим, деятельность этих коллективов при министерстве создаст более эффективную среду с точки зрения повышения их профессионализма и карьеры.

Однако ЗАО и впредь продолжит работать с вышеуказанными коллективами. Так, ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" при организации концертных программ, обратившись в министерство, будет сотрудничать с музыкальными коллективами на гонорарной основе.

Между ЗАО и министерством культуры налажено продуктивное и тесное сотрудничество, предпринятый шаг сделает деятельность сотрудников еще более продуктивной и еще больше укрепит сотрудничество между двумя учреждениями.

Отметим, что другие коллективы продолжат свою деятельность при ЗАО.