Эльвин Ходжа Ганиев выступил на одной сцене с Пласидо Доминго

В Античном театре Аспендос (древний город в южной части Турции) состоялся фантастический концерт с участием мировых звёзд, в котором принял участие также лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев.

Об этом сообщила Trend Life мать музыканта, пианистка Нармина Ганиева, передает Day.Az.

"Особенно было трогательно, когда легенда оперного искусства, испанский вокалист Пласидо Доминго ушёл со сцены за кулисы и, обняв Эльвина, представил его многотысячной публике под бурные овации. Буквально с первых нот Эльвин очаровал публику, которая, затаив дыхание, слушала волшебные звуки скрипки при исполнении знаменитой композиции "Размышление" из оперы "Таис" французского композитора Масснэ", - сказала Нармина Ганиева.

А после исполнения "Кармен Фантази" - виртуозного произведения для скрипки с оркестром по пьесе немецкого композитора Франца Ваксмана, публика стоя аплодировала молодому музыканту. Выступление прошло в сопровождении Филармонического оркестра "Лимак" под управлением американского дирижера Евгения Коха.

Присутствовавший на концерте всемирно известный вокалист Алессандро Сафина сказал Эльвину, что никогда не слышал такого музыкального исполнения на скрипке и был очень впечатлён его игрой.

Напомним, что Эльвин Ходжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Его имя включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. Эльвин Ходжа Ганиев - внук прославленного скрипача, народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева.