Памяти художника, педагога, друга… Книга об Абдуле Шарифове и выставка его картин

В Центре искусств "Хатаи" прошло мероприятие памяти художника, педагога Абдула Шарифова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend организаторы вечера.

На мероприятии состоялась выставка работ художника и презентация книги "Sənətini paylaşa bilən sənətkar", цель издания которой - увековечивание памяти Абдула Шарифова.

Директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов рассказал о преподавательской деятельности Абдула Шарифова, охарактеризовав его как замечательного друга, педагога, художника, коллегу и человека, любящего свое дело.

Народный художник, профессор Ариф Гусейнов и заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев рассказали о работах, представленных на выставке, отметив, что многие из них ранее не были представлены широкой общественности ввиду скромности художника.

Книга "Sənətini paylaşa bilən sənətkar" повествует о творчестве Абдула Шарифова, в нее вошли воспоминания друзей, коллег и студентов художника, памятные фотографии, а также фотографии работ Абдула Шарифова.