Яркое исполнение "Сары гялин" покорило американцев

В зале Tsai Performance Center, расположенный в здании Колледжа искусств и наук Бостонского университета (США), состоялся концерт, организованный Ассоциацией Фулбрайта (штат Массачусетс).

Как сообщает Day.Az, на концерте выступила азербайджанская талантливая студентка Гюнай Агамалыева, проходящая обучение в Бостонском университете по программе Фулбрайта. Она исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин". Собравшиеся на концерте зрители встретили перформанс нашей соотечественницы продолжительными овациями.

Представляем вашему вниманию видео выступления: