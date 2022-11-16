https://news.day.az/culture/1511790.html Яркое исполнение "Сары гялин" покорило американцев - ФОТО - ВИДЕО
Яркое исполнение "Сары гялин" покорило американцев - ФОТО - ВИДЕО
В зале Tsai Performance Center, расположенный в здании Колледжа искусств и наук Бостонского университета (США), состоялся концерт, организованный Ассоциацией Фулбрайта (штат Массачусетс).
Как сообщает Day.Az, на концерте выступила азербайджанская талантливая студентка Гюнай Агамалыева, проходящая обучение в Бостонском университете по программе Фулбрайта. Она исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин". Собравшиеся на концерте зрители встретили перформанс нашей соотечественницы продолжительными овациями.
Представляем вашему вниманию видео выступления:
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