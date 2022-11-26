Герои Карабахской войны глазами женщин-режиссеров

В Киноцентре "Низами" прошел вечер "Герои глазами женщин-режиссеров", на котором были представлены документальные фильмы женщин-режиссеров о трех Национальных героях - шехидах первой Карабахской войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Картины сняты по заказу министерства культуры в рамках проекта "Национальные герои Азербайджана" на студии Salnaməfilm.

В мероприятии приняли участие представители общественности и культуры, ветераны Карабахской войны, члены семей шехидов. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие создатели фильмов и дети шехидов отметили, что весь азербайджанский народ гордится своими отважными сыновьями, доблестными героями, которые вписали свои имена в славную летопись страны. Было отмечено важное значение воспитания молодежи в духе патриотизма и национальных ценностей.

Фильм "Дневник моего сына" (Oğlumun gündəliyi) Эльназ Аблудж посвящен Национальному герою Джалилу Сафарову.

Джалил Сафаров родился 28 января 1962 года в Марнеульском районе Грузии. Позже вся его семья переехала в Сумгайыт. Выпускник Военного училище имени Джамшида Нахчыванского в Баку и Высшей военной школы командиров зенитно-ракетных сооружений в городе Энгельс Саратовской области России. После служил в Казахстане. Когда началась первая Карабахская война вернулся на Родину, чтобы бороться против армянской агрессии. Был назначен на должность старшего офицера оперативного управления министерства обороны Азербайджана, в Шушинском районе руководил артиллерийской батареей. Участвовал в освобождении нескольких населённых пунктов, а также помог и обеспечил переселение мирных жителей в безопасные места. 15 мая 1992 года в боях на Шушинском направлении возле села Туршсу Джалил Сафаров вместе с боевыми товарищами попал во вражеское окружение. И когда наш танк был подбит врагом, он бросился спасать экипаж горящего танка, однако погиб в результате вражеского выстрела. Джалил Сафаров был женат, воспитывал двоих детей.

Фильм "Призванный небесами Сафа" (Göylərə bağlı Səfa) Зульфии Абдуллаевой посвящен Национальному герою Сафе Ахундову.

Сафа Ахундов родился 19 июня 1958 года в Масаллинском районе. В детстве мечтал быть лётчиком, впоследствии окончил Оренбургское училище гражданской авиации. С 1979 года был пилотом в Евлахском аэропорту. Затем некоторое время жил в Риге. Вернувшись в конце 80-х, был назначен пилотом вертолёта Ми-8 авиакомпании "Azal aero". 28 января 1992 года совершил два успешных вылета в Шушу, чтобы эвакуировать местное население. При повторном вылете в направлении города Шуша его вертолет был сбит армянскими агрессорами из ПЗРК. Погибли три члена экипажа и 47 пассажиров. Сафа Ахундов был женат, воспитывал сына.

Фильм "Я с вами" (Mən sizinləyəm) Кямали Мирзоевой посвящен Национальному герою Ниязи Асланову.

Ниязи Асланов родился 25 декабря 1960 года в Геранбойском районе. Занимался сельским хозяйством. Был в числе первых, кто записался в местные отряды самообороны в конце восьмидесятых, когда активизировались армянские вооруженные отряды. Отряд Асланова предотвратил захват села Шафаг противником. Ниязи Асланов принимал участие в боях в Тертерском и Агдамском районах. 4 мая 1992 года во время боя близ родного села Тапгарагоюнлу, спасая командира Исфандияра Асадова, получил смертельное ранение. Ниязи Асланов был женат, воспитывал двоих сыновей.