Творчество Низами Гянджеви вызывает большой интерес в России

В культурной столице России Санкт-Петербурге состоялась презентация книги "Низами Гянджеви 880", посвященной великому азербайджанскому поэту и философу Низами Гянджеви, сообщили Day.Az в пресс-службе Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Событие традиционно привлекло широкое внимание культурного сообщества. Составителем и автором предисловия к книге является преподаватель факультета востоковедения Санкт-Петербургского государственного университета Шахназ Камалова, чей вклад в популяризацию азербайджанской литературы, языка и культуры в Санкт-Петербурге трудно переоценить. Открывшая презентацию заведующая сектором "Центра восточных культур" центральной городской библиотеки им. Маяковского Мария Зуева, отметила давнее и плодотворное сотрудничество Центра с Шахназ Камаловой.

Символично, что издание по сути является российско-азербайджанским проектом, имеющим двух научных редакторов: один - ученый секретарь Института рукописей имени Физули НАНА, кандидат филологических наук Азизага Наджафзаде, второй - преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Дарья Жигулийская. Книга издана при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО и в ней собраны научные статьи 19 ученых из Азербайджана, России, Турции и Германии. Некоторые из этих авторов также выступили на презентации - лично и присоединившись к торжеству по телемосту со столицами России, Азербайджана и Турции.

"Низами жил и создавал свои нетленные произведения во времена политической нестабильности и расцвета интеллектуальных, духовных поисков на Востоке, и в наши неспокойные времена разобщённому миру особенно нужны мудрые наставления этого великого мыслителя, его объединяющие гуманистические идеи о добре и любви. Яркое подтверждение факту, что Низами объединяет нас и сегодня - то, что над этой книгой сообща работали и российские, и азербайджанские специалисты, а среди материалов сборника - статьи учёных из самых разных уголков мира. Уверен, что это замечательное издание послужит новым прекрасным примером укрепления взаимообогащающих научных, культурных, творческих связей между Азербайджаном и Россией, послужит упрочению взаимопонимания и дружбы между нашими народами", - отметил депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

На вечере не только рассказывали о наследии Низами Гянджеви, но и были представлены национальные азербайджанские танцы. И конечно, читали бессмертные стихи великого поэта не только на азербайджанском, но и в переводе на русский.

Представление широкой публике сборника, посвящённого юбилею непревзойдённого азербайджанского поэта, мыслителя и гуманиста Низами Гянджеви, в Госдуме России назвали исключительно актуальным.