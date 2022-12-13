Квартал Сеидли в Шуше, подвергшийся армянскому вандализму

Культурная столица Азербайджана - город Шуша славится не только своим искусством, мугамным творчеством и живописной природой, но и памятниками и уникальной архитектурой. В старинной Шуше было трое крепостных ворот, три площади, три улицы и 17 кварталов. Девять кварталов располагались в нижней части города, а восемь - в верхней. В каждом квартале были мечеть, родник и баня.

Глава Центра изучения карабахского наследия Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, профессор по международным отношениям, доктор политических наук Эльчин Ахмедов в беседе с региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ отметил, что при основателе Карабахского ханства Панахали хане (1747-1763) старинные кварталы были объединены в соответствии с рельефом города в "Ашагы мяхялля" - нижний квартал, состоявший из 9 кварталов: Сеидли, Чёль гала, Чухур мяхялля, Гуюлуг, Дёрдляр гурду, Гурдлар, Мердинли, Гаджи Юсифли, Джульфалар. Второй этап становления города Шуша приходится на годы правления Ибрагимхалил хана (1763-1806). В этот период сформировалась "Юхары мяхялля" - верхний квартал, в который вошли 8 кварталов: Саатлы, Мамайи, Кочарли, Ходжамирджанлы, Агадедели, Демирчиляр, Тезе Мехелле и Хамамгабагы, передает Day.Az.

Один из 17 старинных кварталов Шуши - Сеидли - располагался в нижней части города. Здешние мечеть и родник были разрушены армянскими оккупантами. В этом квартале жил отец Сеида Шушинского - Сеид Ибрагим. Настоящее имя Сеида Шушинского, которого музыканты почтительно называют "ага", - Мир Мохсун ага Сеид Ибрагим оглу.

В районе Сеидли жили представители известных шушинских родов, таких как Шафиевы, Гаръягды и другие. Неподалеку от Джыдыр дюзю находился дом выдающегося азербайджанского ханенде, композитора, музыкального деятеля, первого актера оперной сцены Джаббара Гаръягдыоглу. Джаббар с детства любил напевать песни, когда пас овец. Впоследствии эта любовь к музыке подарила азербайджанскому искусству одного из самых именитых азербайджанских ханенде Джаббара Гаръягдыоглу. Исполненные им мугамы и народные песни по праву считаются жемчужинами азербайджанской музыки.

"В 44-дневной Отечественной войне Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала славную победу, освободив почти 30 лет находившиеся под оккупацией земли, в том числе Шушу - священную для каждого азербайджанца землю. Раны, нанесенные Шуше армянами во время оккупации, заживают, начинается новый период развития столицы нашей культуры. Проводится важная работа по восстановлению исторического облика города Шуша, присущих ему традиций и древних памятников культуры. Уверен, что, как и другие памятники в Шуше, исторические постройки в квартале Сеидли, в том числе одноименная мечеть, скоро будут восстановлены", - сказал Эльчин Ахмедов.