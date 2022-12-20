Шафига Мамедова переизбрана председателем Союза кинематографистов

В Баку состоялось очередное общее собрание Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Day.Az в пресс-службе СКАР.

Председатель СКАР, народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова выступила с обширным докладом на собрании. Состоялось обсуждение мероприятий, проведенных Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики за прошедший период, был определен перспективный план.

Было принято решение, о проведении в 2023 году юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, 125-летию азербайджанского кино, 100-летию киностудии "Азербайджанфильм", 90-летию со дня рождения народного артиста, лауреата Госпремий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова, а также реализации других важных мероприятий, связанных с известными кинодеятелями.

В ходе общего собрания Шафига Мамедова была единогласно переизбрана председателем правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Среди членов правления девять человек были избраны в секретариат.

Шафига Мамедова выразила признательность за оказанное ей доверие, и заверила, что в предстоящий период она полностью оправдает возложенные на нее ожидания.