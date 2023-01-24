В Баку пройдет вечер органной музыки, посвященный Таире Ягубовой

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 27 января состоится концерт, посвященный заслуженному деятелю искусств, профессору Таире Ягубовой, сообщили Day.Az в филармонии.

Деятельность Таиры Ягубовой занимает особое место в азербайджанской музыкальной культуре, соединяя в себе несколько ипостасей - музыковеда и органиста, преподавателя и великолепного организатора.

На концерте под названием "Вечер органной музыки" выступит Камерный оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Узеира Мамедова.

На музыкальном вечере солисты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Шафаг Абдуллаева (орган) и Натаван Гулиева (орган) представят слушателям свои выступления.

В программе прозвучат произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az