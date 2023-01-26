В Баку состоится шоу в честь 100-летия Азербайджанфильма и 125-летия отечественного кино

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 24 февраля в 20.00 состоится мультимедийное шоу "Киноконцерт" в представлении камерного оркестра "Авангард", организованное Art-East Media Group, сообщает Day.Az. Вечер посвящен 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" и 125-летию азербайджанского кино.

В концертной программе сольются воедино заново аранжированные с высоким художественным вкусом музыкальные произведения из ярчайших образцов национального кинематографа.

"Компания Art-East Media Group, объединяя вокруг себя профессиональных деятелей искусства и сотрудничая с такими престижными очагами искусства, как киностудия "Азербайджанфильм" и Азербайджанский государственный фонд кино, продолжает радовать новыми проектами. Мы реализуем идеи в соответствии с современным художественным процессом, способствуем формированию прогрессивной аудитории, помогаем понять образцы высокого искусства. В то же время эти творческие проекты помогают зрителю навести мосты между его прошлым и будущим" - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/cinemaconcert-multimedia-show/83524?fbclid=PAAaZ1TPNeluhHvuYvU5S-Za2Y30xZA8q_HnlmoT1cUXLDBjFmXMorMzxP1lg&external_browser_redirect=true

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