https://news.day.az/culture/1541456.html Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов - ВИДЕО
Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов - ВИДЕО
Популярный азербайджанский певец Замиг Гусейнов исполнил песню вместе с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Музыкальная композиция называется "Mənim atam qəhrəmandır" (Мой отец - герой), так же, как и проект, объединяющий детей шехидов.
Автор слов песни - Ханым Исмаилгызы, автор музыки - руководитель проекта "Mənim atam qəhrəmandır" Джалал Гурбанов, над аранжировкой работал Рашад Багиров.
На сегодняшний день в проекте приняли участие более 2000 семей шехидов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре