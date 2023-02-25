Известный певец исполнил песню вместе с детьми шехидов
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Популярный азербайджанский певец Замиг Гусейнов исполнил песню вместе с детьми шехидов 44-дневной Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музыкальная композиция называется "Mənim atam qəhrəmandır" (Мой отец - герой), так же, как и проект, объединяющий детей шехидов.

Автор слов песни - Ханым Исмаилгызы, автор музыки - руководитель проекта "Mənim atam qəhrəmandır" Джалал Гурбанов, над аранжировкой работал Рашад Багиров.

На сегодняшний день в проекте приняли участие более 2000 семей шехидов.