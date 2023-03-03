"Тоска" будет показана с участием звезд оперы

11 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, передает Day.Az.

Являясь одним из лучших произведений оперной классики, "Тоска", премьера которой состоялась в 1900 году, по сей день пользуется необыкновенной популярностью и находится в репертуаре лучших оперных театров мира. В основе сюжета - сплав любовных интриг и политических авантюр времен первых завоеваний Наполеона. За сердце главной героини Тоска борются благородный, романтичный Каварадосси и злобный, коварный Скарпиа.

В целях повышения профессионального уровня спектакля руководством Театра оперы и балета на исполнение партии Тоски приглашена ведущая солистка Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов вокалистов Ирина Ващенко.

Партию Каварадосси будет исполнять солист Академии Ла-Скала, Заслуженный артист Азербайджана Азер Заде. В партии Скарпиа выступит ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, Народный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.

В опере также примут участие Народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Ризничего), Заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов (партия Анжелотти), Турал Агасиев (партия Сполетты) и др.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Хормейстером является Заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Спектакль в таком звездном составе несомненно станет ярким и запоминающимся событием в творческой деятельности и привлечет большую зрительскую аудиторию.