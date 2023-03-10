В День национального театра пройдет телемарафон

По инициативе Министерства культуры Азербайджана в День национального театра, который отмечается 10 марта, пройдет телемарафон, сообщили Day.Az в ведомстве.

Так, в течение дня на отечественных телеканалах будет рассказано о деятельности театров, продемонстрированы спектакли, представлены выступления и высказывания мастеров, посвятивших свою жизнь театральной сцене.

Отметим, что сегодня Азербайджанскому профессиональному национальному театру исполняется 150 лет.

10 марта 1873 года любительская труппа Бакинского реального училища представила спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства". Этой постановкой была заложена основа азербайджанского национального театра.