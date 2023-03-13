Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды

Коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах" представлена на седьмой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm International Fashion Fair), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Показ коллекции, который прошел в Grand Hotel Stockholm, был организован при поддержке посольства Азербайджана в Швеции. Причем это третий показ коллекций дизайнера в Швеции. Коллекция "Карабах", сочетающая в себе богатую историю нашего народа и новые модные тенденции с использованием древних традиций одежды и национальных орнаментов, вызвала большой интерес гостей Stockholm International Fashion Fair.

"Стокгольмская международная выставка моды прошла на высоком уровне с участием представителей общественности, дипломатических миссий, деятелей культуры и индустрии моды. Как известно, я стараюсь пропагандировать азербайджанские национальные костюмы, которые занимают особое место в богатом культурном наследии страны. И, бесспорно, карабахские костюмы занимают значимое место среди наших национально-духовных и материальных ценностей", - сказала Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.