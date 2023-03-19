Radio France подготовило материал об азербайджанском мугаме и ханенде Алиме Гасымове

Французское радио Radio France подготовило материал об азербайджанском мугаме и мастере-ханенде Алиме Гасымове.

Как сообщает АПА со ссылкой на Radio France, в сюжете прозвучали выступления Алима Гасымова и его дочери Ферганы Гасымовой.

Было отмечено, что с указанными исполненителями можно открыть для себя мугамное искусство и музыку Азербайджана.

Отмечается, что раньше Алим Гасымов покорял сердца сольным исполнением, а его нынешний дуэт с дочерью является вершиной его творчества.