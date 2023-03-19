https://news.day.az/culture/1548070.html Radio France подготовило материал об азербайджанском мугаме и ханенде Алиме Гасымове - ФОТО
Radio France подготовило материал об азербайджанском мугаме и ханенде Алиме Гасымове - ФОТО
Французское радио Radio France подготовило материал об азербайджанском мугаме и мастере-ханенде Алиме Гасымове.
Как сообщает АПА со ссылкой на Radio France, в сюжете прозвучали выступления Алима Гасымова и его дочери Ферганы Гасымовой.
Было отмечено, что с указанными исполненителями можно открыть для себя мугамное искусство и музыку Азербайджана.
Отмечается, что раньше Алим Гасымов покорял сердца сольным исполнением, а его нынешний дуэт с дочерью является вершиной его творчества.
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