В Баку состоится грандиозный концерт BN Team Orchestra с композициями из любимых турецких сериалов

Во Дворце Гейдара Алиева 23 мая в 19.00 состоится концерт коллектива BN Team Orchestra со своей знаменитой программой "Мир турецких сериалов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

BN Team - творческая и креативная команда молодых и энергичных музыкантов, актеров и артистов разных жанров из Казахстана. В концертной программе зрителям будут представлены любимые и лучшие саундтреки из таких сериалов, как "Черная любовь", "Великолепный век", "Чукур", "1001 ночь", "Королек - птичка певчая" и другие. Все это будет в сопровождении большого симфонического оркестра, хора, солистов певцов и инструменталистов. Более того, выступления будут сопровождаться кадрами из всех этих сериалов на большом экране.

Эта музыка - не просто сопровождение сериалов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда. В сериалах мы слышим различные темы, разбросанные по всей ленте, но как же хочется насладиться ими целиком, да ещё и в живом исполнении современного симфонического оркестра и хора.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн по ссылке.