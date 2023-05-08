https://news.day.az/culture/1562362.html Бывший замминистра культуры помилован
Бывший замминистра культуры помилован
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.
В списке помилованных и бывший заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу, сообщает в понедельник Day.Az.
Напомним, что Рафиг Байрамов был приговорен к 8 годам лишения свободы.
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