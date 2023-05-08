Бывший замминистра культуры помилован

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

В списке помилованных и бывший заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу, сообщает в понедельник Day.Az.

Напомним, что Рафиг Байрамов был приговорен к 8 годам лишения свободы.