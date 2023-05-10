В Русском доме в Баку отметят 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

12 мая в 19:00 в Русском доме в Баку состоится концерт и открытие выставок, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Русского дома, выставка "Гейдар Алиев: с открытым сердцем к стране и миру", представленная Sputnik Азербайджан, включает архивные кадры информационного агентства, запечатлевшие различные моменты многогранной жизни общенационального лидера азербайджанского народа.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и его роли в строительстве Байкало-Амурской магистрали организована Фондом развития науки и культуры "Таволга". Основное внимание в экспозиции уделено исключительным заслугам Гейдара Алиева в успешном строительстве БАМа в годы его работы на посту Первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

В концертной программе, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, примут участие преподаватели, студенты и выпускники Бакинской музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, а также лауреаты республиканских музыкальных конкурсов.