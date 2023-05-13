Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра
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Заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Мехрибан Алекперзаде назначена на эту должность соответствующим приказом министра культуры Азербайджана.

Алекперзаде является автором и режиссером многочисленных спектаклей и экранных произведений, работала главным режиссером Азербайджанского государственного театра юного зрителя и Государственного театра Yuğ.

 
 