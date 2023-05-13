https://news.day.az/culture/1564066.html Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра
Мехрибан Алекперзаде назначена худруком Азербайджанского национального драматического театра
Заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекперзаде назначена художественным руководителем Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.
Мехрибан Алекперзаде назначена на эту должность соответствующим приказом министра культуры Азербайджана.
Алекперзаде является автором и режиссером многочисленных спектаклей и экранных произведений, работала главным режиссером Азербайджанского государственного театра юного зрителя и Государственного театра Yuğ.
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