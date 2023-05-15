Зия Шихлинский завершил работу над фильмом "Газахские ковры"

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер Зия Шихлинский завершил работу над документальным фильмом под названием "Газахские ковры". Об этом Trend Life сообщил сам режиссер, передает Day.Az.

По словам Зии Шихлинского, основой фильма послужила книга американского искусствоведа, ковроведа Рауля Шебулля, изданная в 1971 году в США.

"В этой книге автор особо отмечает качество и особенности рисунка газахских ковров. Съемки фильма прошли в Баку и Газахе. В Газахе мы снимали в частном цехе по производству ковров, где работники прекрасно знают технологию и тонкости изготовления ковров. В Баку съемки прошли в Азербайджанском национальном музее ковра, Азербайджанском национальном музее искусств", - отметил Шихлинский.

Режиссер добавил, что в кинокартине использована музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Оператором фильма выступил заслуженный деятель искусств Юрий Варновский.

Зия Шихлинский подчеркнул, что газахские ковры вызывают большой интерес у зарубежных ценителей коврового искусства и находятся в частных коллекциях в Великобритании, Германии, США и других странах.

Отметим, что в настоящее время Зия Шихлинский продолжает работу над документальной кинолентой "Белла чао", посвященной жизненному пути участника Второй мировой войны и итальянского движения Сопротивления Тахира Исаева.