Международный фонд тюркской культуры и наследия открыл в Амстердаме выставку древнетюркской письменности

Международный фонд тюркской культуры и наследия (МФТКН) провел в Амстердаме (Нидерланды) выставку, посвященную петроглифам, тамге и руническим знакам древнетюркской письменности, сообщили Day.Az пресс-службе МФТКН.

Мероприятие прошло в Турецком культурном центре Института Юнуса Эмре в Амстердаме, в рамках сотрудничества МФТКН с посольствами Азербайджана, Казахстана и Турции в Нидерландах.

Реализация проекта направлена на изучение и популяризацию древних письменностей, принадлежащих тюркским народам, а также на их продвижение среди более широкой аудитории.

Выступившая на церемонии открытия выставки, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что с каждым днем деятельность организации расширяется в направлении изучения, сохранения и пропаганды богатого тюркского культурного наследия.

Гюнай Эфендиева рассказала о важной роли в развитии человеческой цивилизации древнетюркской письменности, являющейся неотъемлемой частью общетюркской культуры. Она отметила, что выставка, посвященная петроглифам, тамге и руническим знакам древнетюркских надписей, является частью масштабного проекта, начатого Международным фондом тюркской культуры и наследия.

Гюнай Эфендиева подчеркнула, что выставка наряду с уникальными образцами искусства древних времен является выражением современного художественного воплощения общетюркских идей.

Президент МФТКН выразила уверенность в том, что выставка будет способствовать укреплению связей между тюркскими народами, формированию широкого ознакомления с их историко-культурным наследием на европейском пространстве и межкультурному обмену.

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев, посол Турции в Нидерландах Сельджук Унал, руководитель института Юнуса Эмре в Амстердаме Адыль Акалтун, подчеркнули важность исследования в современную эпоху древнего письменного наследия, объединяющего тюркские народы, высоко оценили деятельность Международного фонда тюркской культуры и наследия в этом направлении.

На выставке были продемонстрированы работы представляющих тюркские страны мастеров прикладного искусства древнетюркских надписей - Санджара Жубанова (Казахстан), Жумагула Ташиева (Кыргызстан) и Сабита Гурбанова (Азербайджан), а также проведены мастер-классы.

В рамках выставки руководитель Общественного объединения "Ұлы бұдын" Меруерт Курмангалиева и специалист Даир Кыдыргалиулы (Казахстан) прочитали лекции и проинформировали участников о древних рунических надписях.